Danilo sofre nova lesão no Flamengo e está fora da estreia no Brasileirão e na Libertadores

Danilo está fora das estreias do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. O Flamengo divulgou, nesta quarta-feira (26), que o zagueiro sofreu uma lesão na coxa direita na atividade da última terça-feira (25), no Ninho do Urubu. Ele já estava em processo de recuperação da contusão também no mesmo local.

O defensor desfalca o Flamengo desde as semifinais do Campeonato Carioca contra o Vasco. Ele, afinal, sofreu uma lesão grau 1 na posterior da coxa direita. Desta maneira, ele foi cortado da convocação da Seleção Brasileira. Em tratamento no CT, Danilo já fazia a transição física quando sentiu novas dores.