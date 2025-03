Cruzeiro marca no fim, bate o Fluminense e assume liderança provisória do Brasileirão Feminino

O Cruzeiro é o novo líder do Campeonato Brasileiro Feminino. Na noite desta quarta-feira (26), as Cabulosas venceram o Fluminense por 2 a 1, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Isabela abriu o marcador para as mineiras, Sorriso empatou para as Guerreiras e Gaby Rodrigues, nos acréscimos, marcou o gol da vitória celeste.

Com o resultado, o Cruzeiro assume a liderança temporária da competição, com seis pontos. As Cabulosas dependem dos resultados de Corinthians, Bahia e São Paulo, que acontecem nesta quinta (27). Já o Fluminense é o oitavo colocado, com três pontos.