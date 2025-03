CRB vence o Fortaleza no Ceará. Mas está eliminado da Copa do Nordeste

Em jogo pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, o CRB, em pleno Castelão, no Ceará, venceu o Fortaleza, nesta quarta-feira, 26/3, em duelo pelo Grupo A, por 1 a 0. Anselmno Ramnon, de p~enalti, no fim do primeiro tempo, decidiu o jogo. Assim, o CRB chegou aos 9 pontos, mas ficou fora das quartas de final. Afinal, terminou na quinta posição, sendo que apenas os quatro primeiros avançavam. O Fortaleza, mesmo com a derrota, terminou em quarto lugar. Afinal, apesar de ter os mesmos 9 pontos do CRB, tinha uma vitória a mais.

Os campeões alagoanos ainda lamentaram a vitória do Ferroviário sobre os paraibanos do Sousa. Assim, o Ferrão cearense foi aos 10 pontos. Se empatasse, cairia do terceiro para o quinto lugar e o CRB terminaria em quarto e nas quartas. Os demais classificados do grupo foram Vitória e Sport, os dois primeiros.