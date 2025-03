Corinthians x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Palmeiras definem nesta quinta-feira (27/3), às 21h35, na Neo Química Arena, quem será o grande campeão paulista. No jogo de ida, o Timão levou a melhor por 1 a 0 , em pleno Allianz Parque. Assim, joga apenas por um empate para levantar o título. Já o Verdão precisa reverter o placar para ficar com a taça. O Alviverde tem que vencer por dois gols de diferença para conquistar o tetra inédito ou por um tento para ao menos levar a decisão para os pênaltis.

Já o Palmeiras também terá o retorno de seus convocados Weverton, Estêvão, Richard Ríos, Piquerez, Emi Martínez e Facundo Torres, para o jogo decisivo do Paulistão. Em contrapartida, Paulinho, Gustavo Gómez, Marcos Rocha e Bruno Rodrigues não reúnem condições de atuar em Itaquera. Contudo, a grande novidade pode ser Maurício. Afinal, o meia-atacante está recuperado de lesão e pode ao menos ser opção para Abel Ferreira no banco de reservas para o duelo contra o Corinthians.

Caso conquiste a taça, o Timão encerra um jejum de seis anos, já que seu último título foi em 2019, justamente no Estadual. Para isso, o Corinthians aposta na força da sua casa. Afinal, o Timão ainda não perdeu em seus domínios nesta temporada e precisa de apenas um empate para ficar com a taça do Paulistão.

Se o Alviverde conseguir virar e levantar a taça longe de seus domínios, ele se tornará tetracampeão estadual, algo que não acontece desde o início do último século, com o Paulistano. A conquista de mais uma taça, aliás, fará Abel Ferreira se tornar de forma isolada o técnico com mais títulos na história alviverde. Atualmente, ele está empatado em dez troféus com Oswaldo Brandão.

CORINTHIANS X PALMEIRAS

Jogo de volta da final do Campeonato Paulista

Data e horário: 27/3/2025, às 21h35

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Hugo Souza Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Angileri; Raniele, José Martínez (Alex Santana), Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Murilo, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Neuza Ines Back e Danilo Ricardo Simon Manis

VAR: Daiane Muniz

