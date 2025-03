Corinthians x Juventude, pelo Brasileiro Feminino: onde assistir, escalações e arbitragem

Brabas do Timão querem manter o embalo após a goleada na estreia e assumir a liderança do campeonato

O Timão começou bem no torneio, com uma goleada de 8 a 2 para cima do Real Brasília, e já figura nas primeiras posições da tabela. Já o Ju, recém-promovido da Série A2, empatou na estreia contra o América Mineiro e vai em busca da primeira vitória na competição.

O Corinthians entra em campo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino contra o Juventude. Na tarde desta quinta-feira (27), as Brabas do Timão recebem as Jaconeiras no Parque São Jorge, às 16h.

Como chega o Corinthians

Depois de estrear com tudo em Brasília, as Brabas do Timão fazem o seu primeiro jogo em casa. Com o empate da Ferroviária, o Corinthians pode assumir a liderança do campeonato, pela primeira vez, em caso de vitória, por conta do alto saldo de gols. No elenco alvinegro, destaque para a zagueira Mariza e a meia Duda Sampaio, convocadas por Arthur Elias para a Seleção.

Como chega o Juventude

Depois de estrear com um empate dentro de casa, as Gurias Jaconeiras têm a difícil missão de buscar a primeira vitória na elite na capital paulista. Para o duelo contra o Corinthians, Luciano Brandalise não poderá contar com a zagueira Bell Silva, expulsa no duelo contra o Coelho.

Corinthians x Juventude

2ª rodada do Brasileirão feminino 2025

Data e horário: quinta-feira, 27/03/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio da Fazendinha, em São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Nicole; Paulinha, Mariza, Thais Regina (Leticia Teles) e Juliete; Dayana Rodríguez, Vic Albuquerque (Leticia Monteiro) e Andressa Alves; Eudimilla, Jaqueline (Gisela Robledo) e Ariel Godoi. Técnico: Lucas Piccinato.

JUVENTUDE: Renata; Grazi, Rayane Pires, Bruna Emília e Maiza Piovezan; Alice, Dani Venturini e Drielly; Pissaia (Jaielly), Teté e Kamile Loirão. Técnico: Luciano Brandalise.

Árbitro: Gleika Oliveira Pinheiro (PA)

Auxiliares: Giovanni Crescencio (SP) e Gabriel Rodrigues Santos (SP)