Corinthians aguarda Martínez, e Ramón faz testes para final

Equatoriano tem dores na coxa direita, mas ainda é dúvida no Timão para o embate contra o Palmeiras, na decisão do Paulistão

O Corinthians segue sua preparação para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, e o técnico Ramón Díaz segue com uma dúvida no meio de campo. Afinal, o Timão ainda não sabe se contará com o volante José Martínez. O equatoriano teve um incômodo muscular na coxa direita nos últimos dias e pode não ter condições físicas no clássico.