Como Flamengo vê possibilidade de Filipe Luís assumir a Seleção

Diretoria rubro-negra não se vê ameaçada e acredita em permanência do treinador, que já indicou que vai ficar no clube

Depois da derrota vexatória para a Argetina, pelas Eliminatórias da Copa, a Seleção Brasileira deve ter um novo técnico nos próximos meses. Um dos alvos é o treinador Filipe Luís, do Flamengo. Por enquanto, ainda não há conversas entre a CBF e a diretoria rubro-negra, que tem mais medo de perder o jovem técnico para o futebol europeu do que para o comando do Brasil.

De acordo com a “ESPN”, não houve qualquer conversa diretamente com Filipe Luís sobre o tema, já que não há nada concreto nem mesmo em relação à saída de Dorival Júnior. Além disso, o técnico também deixou claro que deseja permanecer no Fla, o que conforta o diretor de futebol José Boto e a torcida rubro-negra.