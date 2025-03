Com Andressinha, Palmeiras vence 1ª no Brasileirão feminino

Veterana volta após mais de um ano ause. Entra no 2ª tempo e dá assistência para o primeiro gol no 2 a 1, em Minas, sobre o América

Após o tropeço na estreia do Brasileirão feminino, empate com o Bragantino, o Palmeiras voltou a campo nesta quarta-feira pela segunda rodada. Mais uma vez fora de casa, no Independência, contra o América-MG. O jogo foi sob chuva leve e de boa qualidade. Principalmente do Palmeiras, base da Seleção convocada nesta quarta pelo técnico Arthur Elias para os amistosos contra as norte-americanas. Isadora e Amanda Gutierrez, no segundo tempo, definiram a vitória das paulistas por 2 a 1. As mineiras diminuíram com Pimenta.

O gol de Isadora, além de confirmar a lei do ex (jogou pelo América em 2020), foi o primeiro da recém-contratada com a camisa palestrina. O Palmeiras (atual campeão paulista), assim, vai a 4 pontos no Brasileirão, com o Coelho mineiro parando em 1 ponto.