Botafogo fecha parceria com empresa de plataforma digital

Nesta quarta-feira (26), o Botafogo anunciou uma parceria com a OneFootball, plataforma de mídia esportiva. Todo o conteúdo publicado será original do clube e divulgado em suas redes sociais. As mídias podem alcançar até 200 milhões de pessoas mensalmente.

Desse modo, as matérias sobre o Botafogo, além de estatísticas e placares ao vivo, estarão mais acessíveis globalmente. Isso ampliará o alcance do Glorioso e permitirá que ele atinja um público maior. Além disso, a equipe disputará o Super Mundial de Clubes no meio da temporada.