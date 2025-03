Bayern confirma lesão grave em Davies; lateral está fora da temporada

O Bayern de Munique confirmou na manhã desta quarta-feira (26) a grave lesão sofrida por Alphonso Davies. Afinal, o lateral-esquerdo rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e está fora da temporada. A previsão é que o jogador fique, no mínimo, seis meses fora de ação. E o prejuízo dos bávaros não para por aí. O zagueiro Upamecano também vai ser desfalque por algumas semanas por um problema nas articulações de um dos joelhos.

As duas lesões ocorreram em jogos nesta Data Fifa. Davies entrou em campo na Liga dos Campeões da Concacaf com o Canadá, que ficou em terceiro na competição. O jogador do Bayern de Munique sofreu a grave lesão com 12 minutos do jogo contra os Estados Unidos.