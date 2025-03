Barcelona x Osasuna: onde assistir, escalações e arbitragem

O Barcelona, líder do Campeonato Espanhol 2024/25, volta a campo nesta quinta-feira (27). O time catalão recebe o Osasuna, às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluis Companys, em partida atrasada da 27ª rodada de LaLiga. Na ocasião, o duelo precisou ser adiado em virtude do falecimento de Carles Miñarro Garcia, que fazia parte do staff médico do Barça.

Como chega o Barcelona

O Barcelona faz uma grande temporada sob o comando do técnico Hansi Flick. Além de estar classificado para as quartas de final da Champions, o Barça é o líder do Campeonato Espanhol, com os mesmos 60 pontos do Real Madrid. No entanto, o time catalão leva vantagem no critério de desempate (confronto direto) e tem uma partida a menos que o rival. Ou seja, em caso de vitória nesta quinta-feira, o clube abre três pontos de vantagem e iguala o número de partidas em LaLiga.

Além disso, a última derrota do Barcelona aconteceu no dia 21 de dezembro de 2024, quando acabou sendo derrotado pelo Atlético de Madrid, em LaLiga. Desde então, são 18 partidas de invencibilidade, com 15 vitórias e três empates.

Contudo, a notícia ruim para os torcedores do Barça fica por conta da ausência de dois titulares da equipe. Durante entrevista coletiva na véspera da partida, o técnico Hansi Flick confirmou que Raphinha e Ronald Araújo, que entraram em campo na última terça-feira (25), por suas respectivas seleções, serão poupados nesta quinta.