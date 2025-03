Bahia bate o Ceará e garante classificação antecipada na Copa do Nordeste

Com o resultado, o Tricolor de Aço segue invicto e se firmou na liderança do Grupo B, com 13 pontos. Assim, garantiu antecipadamente uma vaga nas quartas de final do torneio. A equipe, aliás, ainda tem um jogo a menos. O Alvinegro, por outro lado, ficou na terceira colocação, com 10 pontos, e disputará uma vaga na última rodada.

O Bahia venceu o Ceará por 3 a 2 nesta quarta-feira (26), na Arena Fonte Nova, pelo jogo atrasado da quarta rodada da Copa do Nordeste . O time mandante abriu três gols de vantagem no placar, com Lucho Rodríguez e Erick, duas vezes. O Vozão assustou ao marcar duas vezes na segunda etapa, mas não foi o suficiente para evitar a derrota.

Com chances para os dois lados na primeira etapa, o Bahia levou a melhor ao abrir o placar. O primeiro, aliás, foi aos 28 minutos, com Lucho Rodríguez. O atacante, livre na área, recebeu cruzamento de Gilberto e só empurrou para balançar as redes. Os visitantes tentaram o empate na reta final, com duas boas chances de Galeano, que pararam nas defesas do goleiro Ronaldo.

Já na segunda etapa, uma chuva de gols, com direito a um relâmpago. Afinal, com 11 segundos de bola rolando, Erick marcou o segundo do Bahia. O meia recebeu de Kayky e, com espaço, bateu cruzado sem chances para o goleiro. Aos 18, mais um de Erick no jogo. Dessa vez, o meia foi oportunista e aproveitou o rebote de Bruno Ferreira após cabeçada forte em cima do goleiro.

Logo depois, aos 20, os visitantes ensaiaram uma reação. Rômulo cruzou, goleiro tricolor deixou a bola passar e Fernandinho completou para as redes. Aos 37, mais um do Vozão e, dessa vez, com Galeano. Após cobrança de escanteio, o atacante cabeceou sem dificuldades para marcar o segundo do Alvinegro.