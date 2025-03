Atlético de Madrid quer zagueiro campeão do Mundo para reforçar defesa

O Atlético de Madrid definiu um alvo para reforçar o sistema defensivo na próxima temporada. De acordo com informações da ‘Sky Sports’, o Spurs está de olho no zagueiro Cristian Romero, do Tottenham, e campeão do Mundo com a Argentina.

A partir de 1º de julho, o argentino entrará nos dois últimos anos de contrato com o Tottenham, o que pode ser um momento decisivo para definir seu futuro. O Tottenham contratou o defensor da Atalanta em 2022 por 43 milhões de libras. Desde então, ele disputou mais de 100 jogos e marcou sete gols.