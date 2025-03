Amazon escala titulares de Copa do Mundo para estreia de Galvão Bueno no Brasileirão

A plataforma alterou a exibição prevista inicialmente e montou um timaço a fim maximizar a audiência e o impacto da estreia do narrador / Crédito: Jogada 10

Em uma mudança significativa no cenário esportivo, a Amazon Prime anunciou um acordo para contar com duas lendas do futebol brasileiro: Ronaldo Fenômeno e Romário. A dupla campeã do mundo reforçará a transmissão da estreia de Galvão Bueno para cobertura do Brasileirão. O icônico narrador assumirá a apresentação dos jogos da competição, marcando sua entrada em um novo capítulo na plataforma de streaming. A plataforma anseia usufruir das experiências de Ronaldo e Romário para promover uma transmissão mais completa, com análises aprofundadas. O desafio não é novo para dupla, visto que ambos já atuaram como comentaristas e têm grande apelo junto ao público, o que deve atrair ainda mais audiência à plataforma.

A chegada de Galvão Bueno é uma jogada ambiciosa da Amazon, que busca consolidar sua presença no mercado de transmissões esportivas. Com a digitalização crescente do consumo de mídia, a plataforma pretende oferecer uma experiência diferenciada ao público, incluindo conteúdos exclusivos e interativos.