Vasco x Santos: relembre treta entre Payet e Neymar nos tempos de França

Craques eram camisa 10 de Olympique de Marselha e PSG, respectivamente, em forte discussão pela Ligue 1 há cinco anos; relembre / Crédito: Jogada 10

Hoje já veteranos, Dimitri Payet e Neymar protagonizaram uma grande rivalidade durante cinco anos na Ligue 1, o Campeonato Francês. Por mais que não seja titular no Vasco, o meia francês reencontrará o rival do Santos após três anos sem se enfrentarem. Foram oito confrontos entre Marselha, de Payet, e PSG, de Neymar, sendo sete pelo Campeonato Francês e um pelo Troféu de Campeões. Ney, aliás, dominou o duelo, com cinco vitórias e dois empates. Na única vitória do Marselha, porém, saiu a principal “rixa” entre os craques, em jogo com cinco expulsões – incluindo a do brasileiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Afinal, no dia 13 de setembro de 2020, pela terceira rodada da Ligue 1, o Marselha surpreendeu e venceu por 1 a 0 em pleno Parque dos Príncipes. Mas a cena mais icônica entre ambos saiu quando o placar ainda anotava 0 a 0. Aos 9′ do primeiro tempo, Neymar cometeu falta dura em Payet e ainda tropeçou na cabeça do francês, que estava caído. Payet, esquentado, foi para cima do craque brasileiro, com os jogadores ficando testa a testa. O árbitro Jérôme Brisard, claro, aplicou amarelo para ambos.

LEIA MAIS: Neymar lidera números de dribles no Santos desde sua volta ao clube Aos 31′, Payet cruzou falta na área, e Thauvin, completamente livre, marcou o gol único da vitória dos visitantes. Mas uma nova briga ao apito final marcou o prélio. Provocação dos dois lados, e Neymar, Kurzawa e Leandro Paredes (PSG), além de Amavi e Benedetto (Marselha) receberam o cartão vermelho. Racismo contra Neymar? A expulsão de Neymar foi após soco por trás na cabeça do zagueiro espanhol Álvaro González. Segundo o brasileiro, González teria o chamado de “Macaco filho da put*”. O Marselha, então, defendeu seu atleta, afirmando que o mesmo não era racista.

Payet, por sua vez, publicou uma foto provocativa ao PSG e a Neymar. Era uma montagem com jogadores do Marselha e o técnico André Villas-Boas, com González surgindo segurando um cachorro com o rosto de Neymar no lugar do focinho do animal. “Em uma gangue organizada. Não é a capital. É Marselha, baby”, marcando a conta do Collectif Ultras Paris, a CUP, principal torcida organizada do PSG. En bande organisée

C’est pas la capitale @Co_Ultras_Paris

C’est Marseille bb @OM_Officiel pic.twitter.com/YpGt56siS1

— Dimitri Payet (@dimpayet17) September 14, 2020 Neste domingo (30), Vasco e Santos estreiam no Brasileirão-2025, em São Januário. Neymar segue se preparando para retornar de lesão e começar jogando. Já Payet, com 37 anos, não é mais titular da equipe cruz-maltina. De toda forma, entrou em dez dos 12 jogos com a equipe principal e pode reencontrar o rival de Ligue 1 no aguardado jogo de domingo.