São Paulo empresta atacante Erick ao Vitória

O clube nordestino assumirá os custos do empréstimo e pagará 100% dos atrasos, o que reduzirá as despesas de São Paulo. Nos últimos meses, o Tricolor negociou mais de 15 jogadores, aliviando sua folha salarial. Além disso, Erick não vem recebendo oportunidades com o técnico Zubeldía, o que facilitou sua saída.

No São Paulo, o atacante tem atuado como reserva e disputou oito partidas nesta temporada, sendo titular em somente duas. Até agora, ele contribuiu com uma assistência. Em 2023, jogou 36 partidas oficiais, marcou três gols e deu quatro passes decisivos.

Agora, Erick retorna ao Vitória para sua segunda passagem. Entre 2018 e 2019, vestiu a camisa do clube em 32 jogos e balançou as redes três vezes. O canal “Canto Rubro-Negro” divulgou informações sobre seu acerto com a equipe. Além do Brasileirão, o time disputará a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil, aumentando os desafios na temporada.

