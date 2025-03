São Januário poderá ter capacidade para 65 mil pessoas em shows

Estádio deverá comportar 57 mil pessoas em jogos, com aumento através de 'pista' no gramado; reforma só deve começar em 2026

Afinal, o clube visa, segundo informações desta terça-feira (25) do blog do Diogo Dantas, do “Globo”, lucrar com tais eventos e também comportar jogos internacionais. Inicialmente, a ideia era um estádio para 43 mil pessoas. A capacidade, porém, ganhou um aumento esperado para 57 mil pessoas.

A reforma de São Januário, estádio do Vasco, segue seus trâmites burocráticos antes de sair do papel. E, idealizado para comportar 57 mil lugares, a nova arena pode ter a capacidade aumentada para 65 mil em dias de shows.

Assim, em dias de shows, o gramado também poderá contar com 8 mil lugares, ampliando a totalidade para 65 mil espectadores nestes eventos. Quanto a jogos internacionais (como Eliminatórias para a Copa do Mundo, por exemplo), a capacidade mínima exigida é de 40 mil pessoas.

Dessa forma, o Vasco visa maximizar os lucros com seu novo estádio. Atualmente, o clube finaliza a constituição de um SPE (Sociedade de Propósito Específico) para, então, iniciar a venda do potencial construtivo. Segundo o 2º VP do Vasco, Renato Brito, o contrato social está 90% pronto. Uma vez que a SPE esteja registrada, a prefeitura fará a transferência do potencial construtivo, com o Gigante da Colina podendo vender o mesmo. Será com esse dinheiro, estimado em R$ 500 milhões, que o clube fará a reforma de São Januário.