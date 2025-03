Rondón decide, Venezuela vence Peru e entra na zona de repescagem das Eliminatórias

Com gol de Rondón, seleção venezuelana faz 1 a 0 em casa, ultrapassa Bolívia na tabela e mantém vivo o sonho de disputar primeira Copa do Mundo / Crédito: Jogada 10

Com gol de Rondón ainda no primeiro tempo, a Venezuela derrotou por 1 a 0 o Peru na noite desta terça-feira (21), em Maturín, pela 14ª rodada das Eliminatórias da América do Sul. O resultado leva os donos da casa a 15 pontos na tabela, ultrapassando, assim, a Bolívia para ocupar a sétima colocação, que dá um lugar na repescagem. Os peruanos, por outro lado, seguem mal das pernas: aparecem em penúltimo na tabela, estacionado nos 11 pontos, apenas à frente do Chile. As seleções retornam a campo apenas na próxima Data-Fifa. Enquanto a Venezuela recebe a Bolívia em duelo direto, o Peru terá pela frente a Colômbia, fora de casa. Os dois jogos ocorrem no dia 25 de junho, uma quinta-feira.

Venezuela superior Com o apoio de seus torcedores, a Venezuela foi superior. Explorou as beiras do campo, assim como assustou o adversário em especial nas bolas paradas com Savarino. O jogador do Botafogo, aliás, fez bons cruzamentos na área e, em um deles, Josef Martínez quase abriu o placar. Faríñez também levou perigo em arremate de longa distância. O Peru limitou-se a marcar em seu campo no aguardo do contragolpe que não apareceu. Nos minutos finais, Martínez foi derrubado na área, e o árbitro não hesitou em apontar o pênalti que foi convertido por Rondón. Ainda deu tempo para os visitantes balançarem a rede, mas a arbitagem apontou toque de Reyna com a mão na bola.