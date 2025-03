PSG vai trocar o Parque dos Príncipes por estádio maior e mais distante de Paris

O PSG está prestes a deixar o Parque dos Príncipes para se mudar para um novo estádio, maior e mais distante do centro de Paris. De acordo com informações da imprensa francesa, a decisão foi tomada pelo fundo do Qatar que comanda o clube. Segundo o ‘Le Parisien’, o anúncio oficial deve ocorrer em abril, e o local mais cotado para abrigar a nova casa do PSG é Massy, a cerca de 30 km de Paris.

