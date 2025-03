Léo Rafael volta a entrar em campo pelo Ceará e valoriza momento

Última partida do meia de 23 anos pelo Vozão havia sido em novembro de 2024, pela Taça Fares Lopes

De volta ao Ceará após empréstimo para a equipe do Villa Nova, por onde disputou o Campeonato Mineiro de 2025, o meia Léo Rafael entrou em campo na vitória do Ceará sobre a Juazeirense, na última rodada da Copa do Nordeste. O atleta comentou a sensação de voltar a jogar pelo clube.

“Foi muito bom e estou muito feliz em poder voltar a vestir essa camisa. O Ceará é um clube ao qual eu aprendi a amar ao longo da minha vida e me sinto muito feliz jogando por aqui. Pode ter certeza que vou continuar trabalhando forte como sempre fiz, para quando eu tiver minhas oportunidades, estar pronto para poder ajudar a equipe, como fiz na partida contra a Juazeirense”, disse.