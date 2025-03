Juventude x Botafogo, pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (26), pela terceira rodada do torneio nacional, no Estádio Municipal Homero Soldatelli

O Juventude vai receber o Botafogo nesta quarta-feira (26), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal Homero Soldatelli, pela terceira rodada do Brasileirão Sub-20. Sem vitórias até o momento na competição, o Alviverde é o lanterna da tabela. Por outro lado, o Glorioso ocupa o 10º lugar, com três pontos. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

Até o momento não há informações sobre transmissão oficial.