Grêmio anuncia lançamento do primeiro uniforme para a temporada

Novas peças do Imortal exaltam a relação com a torcida. Produção também conta com homenagem à versão de escudo, que completa 40 anos

O Grêmio divulgou, nesta terça-feira (25), o lançamento do seu primeiro uniforme para a atual temporada. Na nova linha que usará neste ano, o clube assumiu como ideia principal “Gremistas pelo mundo”. Assim, a peça que os jogadores passarão a utilizar em 2025 terá algumas modificações pontuais em relação à do ano passado. Entre elas, a vestimenta passará a contar com gola V e o azul será dominante nas mangas. A abertura das vendas ocorrerá a partir desta quarta-feira (26), na loja “GrêmioMania” anexa à Arena como também pelo site.

“Cada camisa do Grêmio carrega uma história, e esta não é diferente. Mais do que um uniforme, ela simboliza a conexão do Imortal com milhões de torcedores espalhados pelo mundo. É um manto que representa orgulho, paixão e o sentimento de pertencimento que atravessa fronteiras. Estamos muito felizes em apresentar uma camisa que homenageia quem dá vida e alma ao Grêmio: sua torcida”, esclareceu o dirigente.

Homenagem a escudo do Grêmio que completa 40 anos

Com a intenção de respeitar esse conceito de valorização da torcida pelo mundo, há o escudo do Grêmio na barra lateral da vestimenta. De acordo com o Tricolor, este modelo do emblema completa 40 anos em 2025. Tal versão, que conta com a representação das conquistas do Campeonato Brasileiro, da Libertadores da América e do Mundial de Clubes, através de estrelas de bronze, prata e ouro, respectivamente, teve início em 1985.

Inclusive, a camisa conta com mais duas reproduções desse escudo, na parte interior da gola e na barra inferior. Neste segundo caso, o emblema do Grêmio é acompanhado dos dizeres “Nos quatro cantos do mundo, com o Grêmio onde o Grêmio estiver”. Segundo o estatuto do Imortal, o bronze simboliza os títulos regionais e nacionais, os troféus continentais com a representação da prata e mundiais, por meio do ouro.