Fluminense x Fortaleza, pelo Brasileirão sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Fluzão vem com três pontos em duas rodadas, enquanto Leão do Pici - semifinalista em 2024 - busca primeira vitória na competição

Dando sequência ao Brasileirão sub-20, o Fluminense recebe o Fortaleza, nesta quarta-feira (26), em jogo válido pela terceira rodada. A bola rola às 15h (de Brasília) no estádio Marcelo Vieira, em Xerém – Duque de Caxias (RJ). Campeão em 2015, o Tricolor carioca vai em busca, então, do bicampeonato. Já o Leão visa repetir a ótima campanha da temporada passada, quando chegou à semifinal.

Mandante do jogo, o Fluminense vem de derrota na competição. Após estrear com vitória sobre o Atlético-MG (2 a 0), o Tricolor foi ao Sul e perdeu por 3 a 1 para o Inter, com direito a dois pênaltis perdidos, aliás. Isaque, um dos que desperdiçou sua cobrança, se lesionou no duelo em questão, disputado na última quarta (19). Assim, ele é desfalque para o técnico Rômulo Rodriguez.

O Fluminense vem na nona posição, com três pontos, e pode saltar para o G-8, então, em caso de vitória. Os oito primeiros avançam às quartas de final do certame. Na temporada passada, o Flu ficou por detalhes de avançar, terminando sua campanha na nona posição, sendo eliminado no saldo de gols (o Santos avançou em oitavo).

Como chega o Fortaleza

O Fortaleza, por sua vez, ainda não venceu no Brasileirão sub-20. Estreou com derrota para o Cruzeiro por 4 a 1, e empatou em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino na segunda rodada. Com apenas um ponto, dessa forma, o Leão do Pici surge na 16ª colocação. Na temporada passada, a equipe cearense chegou às semifinais, aliás, perdendo para o Cruzeiro.

Fluminense x Fortaleza

3ª rodada do Brasileirão sub-20 2025

Data e horário: quarta-feira, 26/03/2025, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Marcelo Vieira, em Duque de Caxias (RJ)

FLUMINENSE: Kevyn; Julio Fidélis (Janderson), Loiola, Gustavo Cintra e Léo Jance (Kayky); Dohmann, Fabinho (Miguel Sampaio) e Matheus Pedro; Enzo (Marlon), Keven e Kelwin (Arthur Henrique). Técnico: Rômulo Rodriguez

FORTALEZA: Cássio; João Vitor, João Fuhr, Guilherme e Kauan Richard; Joel Reye, Landerson e Lucas Emanoel; Daniel, Dimas e Bruno Branco. Técnico: Léo Porto

Árbitro: Julio Cesar de Oliveira (RJ)

Auxiliares: Julio Cesar Souza Gaudêncio (RJ) e Marcelo Araújo Ossimo (RJ)

Onde assistir: Sem transmissão oficial