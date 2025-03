Fluminense x Cruzeiro, pelo Brasileirão Feminino: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes estrearam com vitória no torneio e aparecem próximos na tabela de classificação; saiba mais sobre o jogo da segunda rodada / Crédito: Jogada 10

Após estrearem com vitória, Fluminense e Cruzeiro duelam pela segunda rodada do Brasileirão feminino, nesta quarta-feira (26). A partida ocorre às 21h30 (de Brasília), no estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro. LEIA MAIS: Banco avalia valores de uma possível SAF do Fluminense; confira

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o Fluminense O Fluzão sofreu, mas conseguiu estrear com vitória no Brasileirão feminino. Jogando fora de casa, na Arena da Amazônia, a equipe do técnico Hoffman venceu o Instituto 3B por 1 a 0. O gol foi marcado por Raquel Fernandes, aos 33′ do segundo tempo, em jogo debaixo de muita chuva e gramado pesado, aliás.

Como chega o Cruzeiro A Raposa tampouco teve vida fácil. Afinal, saiu perdendo por 2 a 0 em sua estreia contra o Grêmio, conseguindo uma virada imponente. As cabulosas foram buscar o empate, mas voltaram a ficar atrás no placar. No fim, a equipe contou com gols de Pri Back e Gisseli para sair com o importante triunfo por 4 a 3 no Castor Cifuentes, em Nova Lima. Dessa forma, por ter mais gols pró, as mineiras surgem acima do Fluminense na tabela. O Cruzeiro é o terceiro colocado, enquanto o Flu é sexto. Fluminense x Cruzeiro 2ª rodada do Brasileirão feminino 2025

Data e horário: quarta-feira, 26/03/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Claudia; Karina, Yasmin, Gislaine e Sorriso; Claudinha (Kamilla) e Camila Cristina (Tatá); Raquel (Cacau), Lurdinha, Chú (Keké) e Lelê (Torre). Técnico: Hoffmann

CRUZEIRO: Taty Amaro; L. Alves, Gio Oliveira, Haas e Isabela; Clara, Rebeca, Bedoya e Gaby Soares; Lady Andrade e Leticia. Técnico: Jonas Urias

Árbitro: Cassia Franca de Souza (DF)

Auxiliares: Ana Vitoria Trindade Ferreira (RJ) e Beatriz Geraldini de Sousa (RJ)

Onde assistir: SporTV