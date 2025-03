Flamengo estabelece vender mais jogadores do que comprar em 2025

Como já apresentado na última reunião do Conselho Deliberativo, o Flamengo buscar arrecadar R$ 1,5 bilhão em receitas. Uma delas é vender jogadores. Nesta temporada, o Rubro-Negro pensa em negociar do que comprar jogadores. Diante disso, o clube aposta em Wesley, que pode render mais dinheiro aos cofres rubro-negros.

De acordo com o “ge”, o Flamengo entende que o movimento de contratações no segundo semestre de 2024 colocou as finanças em xeque. Por isso, na primeira janela de transferências do ano, o clube vendeu o zagueiro Fabrício Bruno e optou por não renovar com David Luiz. Além disso, o Rubro-Negro comprou apenas o atacante Juninho, já que Danilo chegou ao clube sem custos.