Flamengo avalia mudança de rota após lesão de Arrascaeta

Rubro-Negro pode contratar um jogador com características similares do camisa 10, que lesionou-se em partida pelo Uruguai

Arrascaeta lesionou o músculo adutor da coxa direita à serviço do Uruguai. Além disso, o Everton (ING) deve contratar em definitivo Carlos Alcaraz, emprestado pelo Flamengo. Agora, o clube carioca irá buscar um meio campista no mercado. A ideia, afinal, é contratar um jogador que cumpra a função do uruguaio, como meia armador. O clube, aliás, entende que ainda é cedo para realizar alguma movimentação, mas está vendo possibilidades de fazer com que aconteça algum negócio.

O Flamengo deve ter uma mudança de rota com relação aos reforços nesta janela de transferências e para o Mundial de Clubes 2025. Com a lesão de Arrascaeta , o clube deve investir em um camisa 10 para ficar como opção ao longo da temporada. A decisão, afinal, é forçada, porém o diretor de futebol José Boto junto ao técnico Filipe Luís avaliam que é necessário mais uma peça de reposição.

Arrascaeta disputou 778 dos 1.440 minutos jogados pelo Flamengo em 2025. Ou seja, o meia uruguaio esteve em campo pelo Mengo em 54% do tempo de jogo nesta temporada. Com dois gols e duas assistências, o jogador é alvo de um cuidado específico do técnico Filipe Luís. Ele, afinal, não vai participar do jogo contra o Internacional, pela estreia do Brasileirão.

A diretoria do Flamengo ainda acredita em recuperação do atleta. A comissão técnica pretendia ter Arrascaeta em ótimas condições para as principais competições da temporada, especialmente para Libertadores e Mundial de Clubes. No entanto, o clube muda a rota e deve ir em busca de um meia de criação. O camisa 10, então, tem chance de ter poucas oportunidades ao longo da temporada.

Flamengo deve seguir mesma ideia da 1ª janela

Por fim, o Flamengo deve seguir o mesmo pensamento da primeira janela de transferências com apenas reforços pontuais e em caso necessários, como de Arrascaeta. Primeiramente, o Fla acertou a chegada do atacante Juninho, junto ao Qarabag (AZE), por 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões na época). Em seguida, o clube fechou com Danilo, zagueiro que atuava na Juventus (ITA), sem custos, visto que o jogador rescindiu contrato com o clube italiano.