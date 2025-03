Ex-técnico do Equador pede seleção ‘jogando com o desespero’ do Chile

Em situações frontalmente opostas, Chile e Equador se encaram nesta terça-feira (25), pelas Eliminatórias, na cidade de Santiago. Enquanto os anfitriões estão na lanterna (nove pontos), os equatorianos estão na vice-liderança, com 22 unidades, e muito perto de carimbar a vaga na Copa do Mundo de 2026.

Esse contexto, aliás, pode ser uma importante arma para os visitantes buscarem um resultado positivo na partida marcada para às 21h (de Brasília). Ao menos, essa é a análise do confronto com o Chile feita por um ex-técnico da seleção do Equador, Carlos Sevilla.

Em entrevista para o jornal ‘EL UNIVERSO’, Sevilla destacou que equipes nessa situação costumam cometer erros os quais La Tri precisar perceber para se aproveitar. Especialmente, diante da qualidade reunida no grupo de atletas equatorianos:

“O Equador tem uma ótima equipe, com jogadores muito bons, que vêm de um longo projeto. Nesse contexto, a pressão está sobre o Chile, que, se empatar ou perder, fica pelo caminho. O Chile vai pro tudo ou nada, precisa vencer de qualquer maneira. No futebol, o desespero é um mau conselheiro, não leva a nada, e é preciso (o Equador) se planejar para tirar proveito dessa situação.”

Críticas ao atual comandante

Se para os atletas o trato foi com elogios, o mesmo não pode se dizer do atual treinador da seleção do Equador, Sebastián Beccacece. Isso porque a análise de Carlos Sevilla é de que o mérito pela campanha até aqui nas Eliminatórias está muito mais na força individual dos atletas do que no trabalho coletivo.