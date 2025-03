Di María ironiza declaração polêmica de Raphinha antes de Brasil x Argentina

A declaração polêmica de Raphinha no período que antecede ao embate entre Brasil e Argentina, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, segue com desdobramentos. Ángel Di María, histórico jogador da seleção albiceleste, ironizou a afirmação do atacante do Barcelona.

Em uma postagem que visava provocar Raphinha, o campeão mundial com a Argentina fez um comentário com emojis de risada em tom de deboche. A postagem em questão relembrava o lance em que o zagueiro Otamendi deu uma cotovelada no rosto do atacante do Brasil. O episódio ocorreu no último embate entre as seleções pelas Eliminatórias para Copa do Mundo, no Maracanã.