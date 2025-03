De la Cruz discutiu com Bielsa antes de corte do Uruguai, diz jornal

Uma nova versão sobre a liberação de De La Cruz da seleção do Uruguai veio à tona nesta terça-feira (25). A princípio, a Celeste cortou o volante do Flamengo do confronto contra a Bolívia pelo jogo ser na altitude de El Alto. No entanto, uma nova história surgiu na imprensa do país e informou uma discussão entre o jogador e o técnico Marcelo Bielsa.

De acordo com jornal uruguaio ‘DSports’, o clima entre De La Cruz e Marcelo Bielsa ficou quente no vestiário após jogo da Celeste contra a Argentina. Diante dessa situação, a comissão técnica da seleção decidiu desconvocar o meio campista do Flamengo.