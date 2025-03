Crise de ciúmes? Payet teve problemas com jogador do Palmeiras e suposta amante

Meia do Cruz-Maltino vive um relacionamento extraconjugal há sete meses com advogada Larissa Ferrari

De acordo com o Portal Léo Dias, o meia do Vasco teve uma crise de ciúmes após a interação de Larissa e Paulinho nas redes sociais. O jogador, que defendia o Atlético Mineiro na época, teria começado a seguir a advogada e quem não gostou foi Payet.

Payet e Larissa

Na última semana, Larissa Ferrari, contou que vive um relacionamento com francês. Em entrevista ao Portal Léo Dias, ela contou sobre como começou o seu relacionamento com Payet, há sete meses atrás. A advogada afirmou, portanto, que conheceu o jogador por meio das redes sociais, com um “perfil fake” que Payet usava na época. Ela estava casada, mas retribuiu o interesse de Payet nas redes, já que passava por dificuldades em seu relacionamento.

“Sou vascaína desde criança, embora seja catarinense. Acompanho futebol desde 2008. Eu estava casada, fiquei sete anos casada, mas quase não me envolvia com futebol. No ano passado, tive problemas no meu antigo relacionamento e comecei a me envolver mais com o futebol, especialmente no Instagram. Foi aí que ele me chamou pelo perfil fake, que ele não usa mais, e pegou meu contato”, explicou.

Após se separar do marido, Larissa passou a morar praticamente no Rio de Janeiro. Por outro lado, Payet vive sozinho no Brasil e é casado com Ludivine Payet, mãe de seus quatro filhos, há 18 anos. No entanto, sua família não se mudou para o país, ou seja, permaneceu na França mesmo com a vinda do jogador para defender o Cruz-Maltino.