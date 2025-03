Corinthians x Cuiabá: Brasileirão-Sub 20: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes buscam seguir no grupo que garantem vaga na próxima fase do torneio de categoria de base

O Corinthians venceu a Copinha nesta temporada e agora busca mais um título, o do Campeonato Brasileiro sub-20. Nesta quarta-feira (26), o time vai medir forças contra o Cuiabá. O duelo será no Parque São Jorge, casa do Timão, com horário marcado para as 15h (de Brasília). Os dois times estão próximos na tabela, ocupando a sexta e a sétima colocação, respectivamente.

Onde assistir

Sem transmissão oficial.