Coreia do Sul tropeça e adia a sua classificação à Copa do Mundo

A Coreia do Sul decepcionou sua torcida no Estádio de Suwon, nesta terça-feira (25/3). Afinal, recebeu a Jordânia pela oitava rodada das Eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 2026. Caso vencesse, poderia garantir vaga no Mundial antecipadamente, mas ficou no empate de 1 a 1. Esse foi seu terceiro empate seguido. Os sul-coreanos seguem na liderança do Grupo B, com 16 pontos, mas ainda podem ser ultrapassados pela Jordânia (13) e pelo Iraque, que tem 12 pontos e ainda joga na rodada. Vale lembrar: ainda restam duas rodadas até o fim da competição.

Regulamento das Eliminatórias da Ásia

Para relembrar: nesta terceira fase (a mais decisiva), há três grupos com seis seleções. Ao fim de dez rodadas, em turno e returno, as duas seleções nas duas primeiras posições se classificam para a Copa do Mundo de 2026. As seleções em terceiro e quarto lugares vão para a quarta fase. São dois grupos de três, e as vencedoras também vão à Copa. As segundas colocadas jogam um mata-mata, e a vencedora vai para a repescagem mundial.