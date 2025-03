Brasil sofre pior derrota de sua história nas Eliminatórias

A derrota da Seleção Brasileira para a Argentina , nesta terça-feira (25/3), no Monumental de Nuñez, entrou para a história da Canarinho nas Eliminatórias da Copa. E de uma forma bastante negativa. Isso porque foi o pior revés brasileiro na história da competição.

O resultado superou um revés por 3 a 0 para o Chile, em 2000, que antes era a pior derrota do Brasil nas Eliminatórias da Copa. Além disso, esta também é a primeira vez que a Seleção Brasileira perde os dois jogos para a Argentina na competição. No primeiro turno, em embate no Maracanã, os Hermanos também levaram a melhor, mas por 1 a 0.