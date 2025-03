Brasil e Argentina escalados para o duelo em Buenos Aires. Veja os times!

Dorival confirma as seis mudanças na Seleção. Hermanos terá o retorno de Rodrigo De Paulo no time titular para o embate contra a Canarinho

Argentina e Brasil estão escalados para o jogão desta terça-feira (25/3). As duas seleções se enfrentam às 21h, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, pela 14° rodada das Eliminatórias da Copa. O técnico Dorival Júnior confirmou a equipe que havia dito na véspera da partida com seis mudanças.

No gol, Bento assume no lugar de Alisson, lesionado. Já na zaga, Murillo levou a melhor sobre Léo Ortiz e deve fazer dupla com Marquinhos. Além disso, na lateral-direita, Wesley, que agradou contra a Colômbia, será titular em Buenos Aires. Já no meio de campo, André e Joelinton deve formar a dupla de volantes nos lugares de Bruno Guimarães e Gerson. Por fim, o comandante substituiu João Pedro por Matheus Cunha como homem de referência na equipe.

Já a Argentina tem Rodrigo De Paul de volta do time titular, após o volante acabar sendo poupado contra o Uruguai. Em contrapartida, Nico González é desfalque no time de Lionel Scaloni por ter sido expulso na última partida.

A Argentina terá em campo: Dibu Martínez; Tagliafico, Otamendi, Romero e Molina; Enzo Fernández, Mac Allister , Paredes e Rodrigo De Paul; Thiago Almada e Julian Álvarez.