Bahia x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira (26) em jogo atrasado da quarta rodada da Copa do Nordeste. Dessa forma, a bola vai rolar às 19h, na Arena Fonte Nova. As duas equipes chegam embaladas para o duelo, afinal, foram campeãs estaduais no último final de semana.

As duas equipes disputam a liderança e somam dez pontos. O Bahia, com quatro partidas, lidera pelo saldo de gols (9). O Ceará, por sua vez, é o terceiro lugar, com cinco jogos realizados e três gols de saldo. Entre eles, aparece o CSA, com seis partidas e seis gols de saldo. O Grupo B tem oito times, que se enfrentam em turno único. Quem vencer, estará classificado para as quartas de final.