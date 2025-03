Venezuela x Peru: onde assistir, escalações e arbitragem

Venezuela e Peru se enfrentam, nesta terça-feira (25), às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental de Maturín, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026. As duas seleções ainda sonham com uma vaga para o Mundial do próximo ano e terão um confronto direto na busca pelo grande objetivo.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no sportv (TV fechada).