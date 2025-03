TV aberta abre mão de transmitir jogos de três clubes da Série A na fase de grupos da Libertadores

Além da Globo, a competição continental também contará com exibições da ESPN/Disney e do Paramount+ / Crédito: Jogada 10

A atual edição da Conmebol Libertadores da América contará com a participação de seis clubes brasileiros: Botafogo, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Bahia, Fortaleza e Internacional. Três desses gigantes, porém, não terão seus jogos transmitidos em TV aberta durante as seis rodadas da fase de grupos do torneio. Trata-se do Colorado, do Leão do Pici e do Tricolor de Aço. Inter e Bahia dividem o Grupo F e disputarão por vaga ao mata-mata junto com Nacional-URU e Atlético Nacional-COL. As seis rodadas classificatórias da chave terão exibições exclusivas da TV fechada, pela ESPN e disponíveis para streaming através das plataformas Disney+ e Paramount+.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Já o Fortaleza, conhecido como Leão do Pici, figura no Grupo E e competirá contra Racing-ARG, Colo-Colo-CHI e Atlético Bucaramanga-COL. Assim como ocorrerá com os rivais nacionais, suas partidas só serão acessíveis na TV fechada e via streaming.