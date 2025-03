Três seleções podem garantir vaga na Copa nesta terça na Ásia

Nesta terça-feira, 25/3, ocorrerá a oitava rodada da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo. Três seleções podem garantir sua classificação antecipada para o Mundial que será realizado nos EUA, México e Canadá em 2026. São elas: Irã e Uzbequistão, no Grupo A, além da Coreia do Sul no Grupo B. Caso confirmem a vaga, se juntam ao Japão, que garantiu classificação no Grupo C na rodada passada.

Para relembrar: nesta terceira fase (a mais decisiva), há três grupos com seis seleções. Ao fim de dez rodadas, em turno e returno, as duas seleções nas duas primeiras posições se classificam para a Copa do Mundo de 2026. As seleções em terceiro e quarto lugares vão à quarta fase. São dois grupos de três e as vencedoras também vão à Copa. Enfim, as segundas colocadas jogam um mata-mata e a vencedora vai para a repesgem mundial.