São Paulo e empresário grego assinam carta para futura parceria na base do clube

Documento ainda não é vinculante, não estabelece obrigações entre as partes e nem multas, mas reforça desejo do clube no investimento / Crédito: Jogada 10

São Paulo e o empresário grego Evangelos Marinakis se aproximam de uma parceria futura. Nos últimos dias, as partes assinaram memorando de entendimento (MOU, no termo em inglês) para a parceria que envolve as categorias de base do clube paulista. O documento, aliás, não significa que o acordo está fechado, mas reforça a intenção de um vínculo. O negócio não visa vender as categorias de base do Tricolor para Marinakis, mas sim potencializar o trabalho realizado em Cotia. Além disso, a parceria poderia promover intercâmbios de jogadores e profissionais que trabalham na formação de atletas.

