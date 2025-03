Ronaldo pede desculpas a Neymar após citar sua relação com presidente da CBF

O ex-atacante Ronaldo Fenômeno utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (24), para se retratar com Neymar . Afinal, em uma entrevista, o ex-centroavante insinuou que a relação do camisa 10 com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, não é positiva.

De acordo com o ex-jogador, em entrevista ao “Charla Podcast”, na última sexta-feira (21), houve uma desavença entre o camisa 10 do Santos e o mandatário da CBF. O motivo para o desentendimento seria a grave lesão que o astro sofreu no joelho esquerdo.

Inclusive, Neymar teria apontado o gramado longe das condições ideais da Arena Pantanal como um dos motivos que acarretaram na contusão. Com direito à reclamação por e-mail.

“Pelo que eu sei, ele não se dá bem com o Ednaldo. Porque ele acusa o Ednaldo de que a lesão dele do cruzado foi no campo do Cuiabá, com gramado irregular. Foi o que eu ouvi, não posso afirmar que é verdade”, indicou Ronaldo.