Rodrygo discorda de alegações de Neymar sobre Mbappé: ‘Cara legal’

Craque do Santos admitiu que houve problemas de relacionamento com Mbappé no PSG, especialmente depois da chegada de Messi / Crédito: Jogada 10

As declarações de Neymar sobre a sua relação com Mbappé em entrevista à “Romário TV” repercutiram pelo caráter polêmico. Durante a atual data Fifa foi a vez de Rodrygo conversar com o ex-craque da Seleção Brasileira depois de chegada à Argentina. Em contrapartida ao que Neymar comentou, o camisa 11 do Real Madrid adotou um outro discurso a respeito do companheiro francês. “Mbappé é ótimo. Não sei se houve algum problema com Neymar ou outras pessoas. Ele entrou muito bem para somar ao time e gostamos muito dele. Desde o começo, de todas as experiências que tive com ele até hoje, achei que ele era um cara super legal que está lá para nos ajudar”, relatou Rodrygo.

Alguns meses atrás, em entrevista ao Romário, Neymar disse que passou a ter desavenças com o craque francês, principalmente após a chegada de Messi.

“Quando Messi chegou, ele (Mbappé) ficou um pouco ciumento. E aí teve umas brigas, uma mudança de comportamento”, apontou o atacante do Santos. Neymar começa transição e deve retornar ao Santos em estreia na Série A Neymar não deve ser um problema para a estreia do Santos no Brasileirão. O craque treinou no campo pelo segundo dia consecutivo sem proteção na coxa e segue evoluindo no tratamento do problema muscular na região posterior da coxa esquerda. Assim, o camisa 10 deve ficar à disposição para o jogo contra o Vasco, dia 30, às 18h30 (de Brasília), em São Januário.