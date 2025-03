Presidente do Madureira critica Flamengo por afastar Lorran: ‘Galinha dos ovos de ouro’

Tricolor Suburbano tem 30% dos direitos do atleta e acompanha situação; Elias Duba não entende decisão do Fla: 'Alguma coisa está acontecendo' / Crédito: Jogada 10

Lorran deu indícios que iria decolar na carreira, mas o Flamengo decidiu afastar o jovem de 18 anos. Antes do afastamento, o jogador quase foi vendido para o CSKA, da Rússia, mas por conta de falta de documento, a negociação melou. Diante disso, o Madureira, que detém 30% dos direitos do atleta, acompanha a situação. O presidente do Tricolor Suburbano, Elias Duba, criticou a decisão do Rubro-Negro e do técnico Filipe Luís. “Não fui consultado sobre isso, embora a gente tenha participação. Quando dei ao Flamengo os 70% dele, eu não negociei os 70%, eu dei ao Flamengo. De graça. “É teu, você vai fazer o jogador, e se o jogador virar, 30% é meu e vou fazer dinheiro em cima disso”. O (Rodolfo) Landim (ex-presidente rubro-negro) recebeu uma proposta que acho que foi em torno de 30 milhões de euros. Eu tinha contato direto com o Landim e aí quando surgiu essa proposta, eu falei: “Landim, vende”. Ele chamou o Spindel (diretor executivo) e falou assim: “O Duba está pedindo para eu vender o Lorran”, disse o presidente do Madureira em entrevista ao ‘ge’.

"Era no lançamento do Carioca do ano passado. "Diz para ele a nossa intenção. Anota o que estou falando, Lorran vai ser a maior transação de um jogador feito pelo Flamengo na história. Vamos renovar o contrato dele, aumentar a multa, porque esse menino, a multa vai ser 100 milhões de euros e o negócio dele é quase nessa faixa". Legal, mas com aqueles 30 (milhões de euros) eu botava a pipa no alto. Quando eu vejo agora um treinador que chega no Flamengo pega um ativo do Flamengo, um dos maiores medalhões que tem no Flamengo hoje, visto que já teve uma proposta anterior, e era considerado a galinha dos ovos de ouro do Flamengo, e bota o cara para escanteio…", ressaltou.

Lorran perdeu espaço com Filipe Luís Lorran está fora dos planos do técnico Filipe Luís e chegou a quase acertar com o CSKA, da Rússia. Depois do negócio melar no último instante, ele retornou às divisões de base, porém não esteve inscrito na Libertadores Sub-20. Em campo, o jovem atuou na Copa Rio Sub-20, com um gol e uma assistência no 7 a 1 sobre o Sampaio Corrêa. Dessa forma, o intuito é recuperar o atleta, visto que o entendimento é de que houve um erro de formação para que ele chegasse de forma adequada e correspondesse entre os profissionais. Lorran, aliás, já esteve na relação dos jogos do Brasileirão Sub-20.