Paulinho e Gustavo Gómez avançam em recuperação e já trabalham com bola

Dupla se juntou à Maurício para realizar atividades junto com o time Sub-20 e seguem em trabalho com o Núcleo de Saúde.

Ainda se recuperando de lesão, Paulinho e Gustavo Gómez já realizam trabalhos com bola no Palmeiras. A dupla se juntou à Maurício, em atividade junto com o time Sub-20, nesta segunda-feira (24), na Academia de Futebol.

Os dois ainda seguem em tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance. Apesar de já trabalharem em campo, a dupla ainda está em condição inferior à Maurício. Entretanto, a recuperação mostra avanço em ambos os casos.