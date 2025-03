Paralisação para data Fifa reacende concorrência por titularidade no Inter

A paralisação do calendário devido à data Fifa reacende a disputa pela concorrência de quatro vagas no time titular do Inter. O técnico Roger Machado aproveita o hiato de 12 dias sem compromissos para fazer ajustes no Colorado. Com quase duas semanas livre de treinos, o comandante terá que definir pela manutenção da equipe que foi a campo ou por alterações. No próximo final de semana, os gaúchos estreiam no Campeonato Brasileiro. Cinco dias depois será o início da campanha na Libertadores.

Neste período de preparação, o treinador não conta com Rochet, Borré, Carbonero e Valencia, que estão a serviço de suas seleções nas Eliminatórias. Roger estuda realizar mudanças no gol, meio de campo e ataque. Afinal, o arqueiro uruguaio, Thiago Maia, Wesley e o camisa 19 apresentam melhores condições físicas. O planejamento do Inter em recuperar algumas peças importantes antes do segundo jogo da decisão do Campeonato Gaúcho teve sucesso. Com isso, Rochet foi relacionado pela primeira vez na temporada na partida de ida da final do Estadual.