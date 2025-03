Nova Zelândia se classifica para a Copa do Mundo de 2026

A Nova Zelândia é a quinta seleção classificada para a Copa do Mundo de 2026. A vaga veio no fim da madrugada desta segunda-feira, 24/3, com a vitória por 3 a 0 sobre a Nova Caledônia. O jogo foi no Eden Park, em Auckland, casa neozelandesa, sede da fase final das eliminatórias da Oceania. Com isso, a Nova Zelândia sagrou-se campeã do torneio, garantindo vaga direta ao Mundial. Mas a Nova Caledônia, vice-campeã, ainda tem chancede ir ao Mundial: jogará a repescagem.

O jogo foi bem mais complicado do que o esperado para a Nova Zelândia, grande favorita. Afinal, a Nova Caledônia conseguiu segurar o empate até os 15 minutos do segundo tempo. Mas, então, o zagueiro Boxall abriu o placar. Barbarouses e Elijah fizeram os outros gols. Assim, os neozelandeses se juntam a Estados Unidos, México e Canadá (anfitriões) e Japão (primeiro a se classificar nas eliminatórias). Estas são as seleções já garantidas na Copa de 2026.