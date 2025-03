Memphis Depay chega aos 100 jogos na Holanda e busca ser o maior artilheiro da seleção

Jogador do Corinthians faz boa atuação contra a Espanha, marca gol de pênalti e se aproxima de Van Persie na artilharia holandesa

A Holanda de Depay caiu na Liga das Nações no último domingo (23), em um grande jogo contra a Espanha. No entanto, o craque do Timão teve atuação discreta. Sofreu um pênalti, converteu em gol e alcançou a marca de 100 partidas pela seleção.

Com o gol sobre a Espanha, Depay chegou a 47 bolas na rede e se aproximou de Van Persie, que marcou 50. Além disso, ele já superou nomes importantes da Laranja Mecânica, como Robben, Kluivert e Huntelaar. Confira a lista dos maiores artilheiros da seleção holandesa