Jorginho prioriza Fla, mas não se fechará para outras propostas

Volante tem contrato com o Arsenal (ING) válido até junho de 2025 e é o principal alvo do Flamengo para o restante da temporada

Como ele tem contrato vigente, e o Arsenal ainda sonha com o título inédito da Champions League 2024/2025, o meia está focado em concluir a temporada com êxito no clube inglês. De acordo com a reportagem, Jorginho teria propostas de clubes da França, Arábia Saudita e da Itália.

O volante Jorginho dará prioridade ao Flamengo na hora de escolher seu novo clube. Entretanto, o atleta do Arsenal (ING) não está fechado para ouvir propostas de outros clubes, de acordo com o site “GE”. Fato é que o atleta tem contrato com o time inglês válido até metade deste ano, com baixíssimas chances de renovação.

Por outro lado, o Flamengo tem algumas vantagens como o fato de ser um clube cuja popularidade dispensa comentários. Ele está no Rio de Janeiro, aproveitando a pausa na Premier League por conta da Data-Fifa. Dessa forma, teve muito contato com torcedores rubro-negros, que o bajularam e pediram para fechar com o Fla. No entanto, o atleta não quer se deixar levar pelo carinho e planeja usar a razão na hora de escolher o novo clube.

Além disso, o Rubro-Negro deve oferecer um elenco qualificado para jogar ao lado de Jorginho, com possibilidades de títulos. Vale lembrar ainda que o Rubro-Negro disputará o Super Mundial neste meio de ano, enquanto terá ainda Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e talvez outro Mundial ao longo da temporada 2025.

Jorginho completará 34 anos em dezembro. Portanto, um possível vínculo com o Flamengo pode ser o último grande contrato do meia no futebol profissional. Atleta ítalo-brasileiro, ele foi revelado pelo Hellas Verona, da Itália. Depos, defendeu o modesto Sambonifacese, o Napoli, onde conquistou dois títulos e fez história no Chelsea, com direito a título mundial em cima do Palmeiras. Ele está no Arsenal desde 2023.