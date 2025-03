Inglaterra vence Letônia e segue 100% nas Eliminatórias

A Inglaterra não teve sustos e venceu a Letônia por 3 a 0, nesta segunda-feira (24), em Wembley, pela segunda rodada do Grupo K das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Reece James, do Chelsea, abriu o placar no primeiro tempo com um golaço de falta, enquanto Harry Kane, do Bayern, e Eze, do Crystal Palace, completaram a vitória na segunda etapa.

Dessa maneira, o técnico Thomas Tuchel confirmou o bom início de trabalho. Em duas partidas sob o comando do treinador alemão, os ingleses marcaram cinco gols e não sofreram nenhum.