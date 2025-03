Influenciadora é acusada de dar golpe em torcedores por ingressos de Argentina x Brasil

Clássico entre as equipes será realizado no Monumental Núñez, em Buenos Aires, pela 14° rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

Alguns torcedores que supostamente compraram o ingresso para ver a partida entre Argentina e Brasil, nesta terça-feira (25), em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, estão enfrentando problemas. Eles alegam que sofreram um golpe da influenciadora Francisca Pérez, que divulgou a venda da entrada para o confronto.

Com 270 mil seguidores no Instagram, a influencer divulgou os ingressos e cobrou antecipadamente 50% do valor para os torcedores que demonstraram interesse. Assim, as vítimas anunciaram que iriam registrar queixas individuais e coletivas sobre o golpe.