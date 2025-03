Fora dos relacionados do Uruguai, Lavega retorna ao Fluminense

Liberado da seleção do Uruguai, o atacante Joaquín Lavega estará de volta ao Fluminense em breve. Isso porque a Celeste divulgou na tarde desta segunda-feira (24) a lista de relacionados para o duelo contra a Bolívia, nesta terça (25), fora de casa, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Lavega, no entanto, não constou na mesma.

Assim, segundo a própria publicação, feita através das redes sociais da seleção uruguaia, o jogador retorna ao seu clube de origem. O mesmo vale para os outros não aproveitados, como Giorgian de Arrascaeta e Nico de Lá Cruz, ambos do Flamengo.